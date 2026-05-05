Ввод жилья в Кузбассе снизился на 11% в первом квартале 2026 года

По итогам января-марта 2026 года на территории Кемеровской области было введено в эксплуатацию 131,3 тыс. кв. м жилых домов. В сравнении с аналогичным периодом 2025-го показатель снизился на 11,1%, следует из отчета Кемеровостата.

По данным ведомства, в первом квартале этого года жилые дома общей площадью 116,3 тыс. кв. м были построены населением. К тому же периоду 2025 года прирост составил 14,4%. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», за первые три месяца этого года продемонстрировал снижение на 28,6% и достиг 41,6 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», ввод жилья в регионах Сибирского федерального округа в январе-марте 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,2%, до 2 млн кв. м. Наибольшее падение ввода жилья из регионов Сибири отмечено в Республике Тыва — 39,9 тыс. кв. м (-85,2% год к году). В целом по России в первом квартале этого года было введено в эксплуатацию 22,96 млн кв. м (-28,2%).

Александра Стрелкова