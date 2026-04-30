Ввод жилья в первом квартале 2026 года в регионах Сибири упал на 43%

Ввод жилья (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для садоводства) в Сибири в январе - марте 2026 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,2%, до 2 млн кв. м, свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В том числе населением введено в первом квартале текущего года около 1,4 млн кв. м, что на 48,2% меньше, чем год назад.

Наибольшее падение ввода жилья из регионов СФО отмечено в Республике Тыва — 39,9 тыс. кв. м, что на 85,2% ниже, чем годом ранее. Сокращение также произошло в Республике Алтай (-57,8%), Иркутской (-56,2%) и Новосибирской (-54,4%) областях, Хакасии (-50%), Омской области (-35,9%). Единственный регион, где показатель вырос, — Томская область: ввод жилья здесь оказался на 11% выше аналогичного периода прошлого года.

В целом по России в первые три месяца 2026 года было введено в эксплуатацию 22,96 млн кв. м, что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди федеральных округов самое существенное снижение показателей статистическим ведомством отмечено в Южном (-49,6%) и Сибирском (-43,2%) федеральных округах.

Лолита Белова