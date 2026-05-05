Минздрав Ставрополья показал зарплаты главврачей в 2025 году

Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало данные с заработной платой главврачей учреждений, их заместителей и сотрудников управления. Открытые данные опубликованы на сайте ведомства.

В структуру министерства входят 112 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники, санатории, стоматологии и профильные колледжи. Согласно данным, самую большую оплату труда в 2025 году получала Наталья Зубенко, главный врач краевого перинатального центра №1. Ее ежемесячный доход в прошлом году составил 295 тыс. руб. Заработная плата ее заместителей варьируется от 180 тыс. до 224 тыс. руб.

На втором месте расположился Одиссей Хаджиев, руководитель больницы скорой помощи Ставрополя. В 2025 году он получал 288 тыс. руб. в месяц. Третью позицию заняла Наталия Звягинцева из Ставропольской краевой клинической больницы с ежемесячным доходом чуть более 280 тыс. руб. Далее следует Дмитрий Шевченко, главный врач кисловодской горбольницы, заработавший 268 тыс. руб. в месяц, Андрей Пучков, руководитель Краевой детской клинической больницы с зарплатой в 265 тыс. руб.

Зарплата Елены Ерховой, главного врача невинномысской горбольницы, в 2025 году достигла 261 тыс. руб. в месяц. Олег Боев, руководитель краевой клинической психиатрической больницы №1, получал 240 тыс. руб., а Татьяна Медоварке из Георгиевской районной больницы — около 237 тыс. руб.

По 227 тыс. руб. в месяц заработали Валерий Варанов, главврач горбольницы №2 Пятигорска, и Сергей Новиков, глава краевого наркологического диспансера.

Доходы других главврачей Ставрополья оказались по итогам 2025 года ниже. Так, Андрей Головко из Андроповской райбольницы получал 83 тыс. руб. в месяц, Геннадий Романенко из ставропольской стоматологической поликлиники №2 — чуть более 90 тыс. руб. Зарплата Игоря Катанова, руководителя детской горбольницы в Кисловодске, составила 94 тыс. руб.

Ирина Боровская, возглавляющая детскую поликлинику №1 в краевой столице, зарабатывала по 96 тыс. руб. в месяц. Немногим больше получал Сергей Тихоненко, главврач станции скорой помощи в Пятигорске. Елена Швецова из Степновской районной больницы имела ежемесячный доход 75 тыс. рублей, а Марат Еникеев, руководитель Новоалександровской райбольницы, — около 80 тыс.

Константин Соловьев