В Ростовской области оборот розничной торговли вырос на 2,5%

В первом квартале 2026 года оборот розничной торговли превысил 507,8 млрд руб. Это в сопоставимых ценах больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщает пресс-служба Ростовстата.

По данным органа статистики, 94,1% (+2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) оборота сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, продажи на рынках и ярмарках составили 5,9% (+1%).

«Большую часть оборота розничной торговли или 52,7% сформировали крупные и средние организации, субъекты малого предпринимательства — 41%, самозанятые — 0,4%»,— уточняется в сообщении.

Отмечается, что с января по март в Ростовской области было продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 257,5 млрд. руб., непродовольственных товаров – 250,3 млрд. руб.

