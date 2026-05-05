С береговой линии Туапсе вывезли более 18,5 тысячи кубометров замазученного грунта

В Туапсе с береговой линии и из реки собрали и вывезли 18,5 тыс. куб. м загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Более 1,4 тыс. куб. м специалисты собрали за прошедшие сутки. Работы на всех участках ведутся круглосуточно. Также продолжается уборка на улицах Туапсе, там приводят в порядок общественные территории, скверы и спортивные площадки.

По данным оперативного штаба региона, общая группировка составляет 725 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России.

