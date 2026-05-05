Maersk заявила о прохождении судна под защитой США через Ормузский пролив

Датская логистическая компания Maersk заявила, что ее судно Alliance Fairfax под флагом США прошло через Ормузский пролив под защитой американских вооруженных сил. В компании уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности.

В организации пояснили, что в начале военной операции США и Израиля против Ирана в феврале судно находилось в Персидском заливе и не могло его покинуть. Некоторое время назад, утверждают в Maersk, с компанией связались американские военнослужащие и предложили вывести судно из залива под защитой США.

«Maersk выражает благодарность американским военным за их профессионализм и эффективную координацию»,— заявили в компании (цитата по «Интерфаксу»).

3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по выводу коммерческих судов из Ормузского пролива. 4 мая репортер Axios со ссылкой на источник писал, что вооруженным силам США, расположенным на Ближнем Востоке, разрешено атаковать цели, представляющие «непосредственную угрозу для судов, пересекающих Ормузский пролив».

Накануне Центральное командование ВС США сообщило, что два торговых судна, идущих под американскими флагами, успешно прошли через Ормузский пролив и продолжают свой путь без угрозы безопасности.