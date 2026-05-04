Axios: силам США разрешили атаковать угрожающие судам в Ормузском проливе цели

США изменили правила применения своих вооруженных сил на Ближнем Востоке. Теперь им разрешено атаковать цели, которые представляют «непосредственную угрозу для судов, пересекающих Ормузский пролив». Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Разрешение касается скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции и ракетных установок Ирана, уточнил господин Равид в соцсети X.

Ормузский пролив заблокирован с начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. 3 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» в проливе, которая должна начаться с сегодняшнего дня. Основная цель операции — вывести суда, застрявшие в районе пролива после начала блокады. Сегодня КСИР не пропустил в морской коридор американские и израильские военные корабли.