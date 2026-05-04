Два торговых судна под флагами США прошли через Ормузский пролив

Два торговых судна, идущих под американскими флагами, успешно прошли через Ормузский пролив и продолжают свой путь без угрозы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Американские силы активно содействуют усилиям по восстановлению транзита для коммерческого судоходства»,— написала пресс-служба CENTCOM в социальной сети X.

3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по выводу коммерческих судов из Ормузского пролива. 4 мая Axios сообщил, что вооруженным силам США, расположенным на Ближнем Востоке, разрешено атаковать цели, которые представляют «непосредственную угрозу для судов, пересекающих Ормузский пролив».