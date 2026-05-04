США задействуют 15 тыс. военных в операции по выводу судов из Ормузского пролива

В операции «Проект Свобода», которую вчера анонсировал президент США Дональд Трамп, поучаствуют 15 тыс. американских военнослужащих, а также будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM).

«Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду»,— заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Дональд Трамп. Как заявили военные, речь идет о «поддержке торговых судов, стремящихся к беспрепятственному транзиту через этот важнейший коридор международной торговли». Президент называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора.