«Позиции крупных логистических операторов будут усиливаться»

По данным Минтранса, экспедиторам, которые вовремя подали заявку на регистрацию в госреестре транспортно-экспедиционных компаний на платформе «ГосЛог», но до 30 апреля не были в него включены, не будут начисляться штрафы. Основатель и руководитель Сообщества логистов Юга России Алексей Мясников считает, что рынок входит в фазу ускоренного обеления и консолидации, наиболее чувствительными изменения окажутся для малых перевозчиков и ИП, позиции же крупных операторов будут усиливаться.

Алексей Мясников

«Для перевозчиков Краснодарского края ближайший год станет периодом адаптации к новым обязательным требованиям. Разъяснение Минтранса снимает часть текущего напряжения в отрасли.

Однако сама логика рынка уже изменилась: регистрация в "ГосЛог" и переход к электронным перевозочным документам становятся обязательной частью работы в транспортной логистике, а это требует от компаний перестройки документооборота, договорной модели и внутренних процессов. Сейчас рынок входит в фазу ускоренного обеления и консолидации.

Наиболее чувствительными изменения окажутся для малых перевозчиков и индивидуальных предпринимателей. Для Краснодарского края это особенно важно, потому что рынок здесь во многом держится именно на небольших игроках: по данным "Контур.Фокус", на 1 ноября 2025 года в регионе работало 32,6 тыс. логистических компаний, из них 28 тыс. — индивидуальные предприниматели. Для них новые правила означают дополнительные организационные и финансовые издержки на цифровой контур, оформление документов и перестройку процессов.

Я считаю вероятным уход части компаний с рынка: прежде всего в сегменте небольших перевозчиков и экспедиторов с низкой капитализацией, слабой цифровой готовностью и ограниченной клиентской базой. Это не одномоментный процесс, но давление на такие компании в 2026 году будет усиливаться.

Консолидация рынка грузоперевозок означает сокращение доли слабых и неустойчивых игроков, которым все сложнее соответствовать новым требованиям, рост рыночной роли компаний, способных обеспечить прозрачную модель работы и электронный документооборот, а также переход части малых перевозчиков в формат субподряда, нишевой специализации или работы в связке с более крупными операторами.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону о транспортно-экспедиционной деятельности, вводящие обязательную регистрацию российских транспортно-экспедиционных компаний. Они должны подключиться к реестру экспедиторов на платформе "ГосЛог" в течение 60 дней, иначе потеряют право работать. Штрафы за работу без включения в реестр для ИП — 3–5 тыс. руб., организаций — 100–300 тыс. руб.

Себестоимость перевозок для части рынка вырастет, однако это не приведет к одинаковому повышению тарифов для всех клиентов. Скорее, мы увидим дальнейшее расслоение рынка. Системные компании будут закладывать новые издержки в цену и удерживать качество сервиса. Часть небольших игроков продолжит работать с минимальной маржой, чтобы сохранить объем.

Мы ожидаем, что позиции крупных логистических операторов будут усиливаться, а сам рынок Краснодарского края — двигаться в сторону более управляемой, прозрачной и профессионально организованной структуры».