Трамп: Украина продолжает боевые действия за счет оружия США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна продолжать боевые действия благодаря продажам американского оружия странам Европы.

«Мы продаем его НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они (украинцы — “Ъ”.) имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать»,— сказал американский президент в интервью изданию Salem News.

Страны Европы оплачивают поставки оружия Украине из США по механизму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Программа была запущена в июле 2025 года, первая поставка состоялась в сентябре.

В феврале генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году Украина получит американского вооружения на $15 млрд. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что из-за американской военной операции в Иране США предупредили союзников о задержках поставок оружия.