США в 2026 году поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд

США ежемесячно поставляют Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, почти на €1 млрд, сообщил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, в этом году американские власти должны передать Киеву вооружения на $15 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Tom Nicholson / Reuters Марк Рютте

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Господин Рютте признал, что США играют решающую роль в поставках оружия Украине. В этом году Киев получит летальные и нелетальные вооружения, в том числе ракеты-перехватчики, уточнил генсек альянса. «Объем поставок составляет миллиард евро в месяц»,— рассказал он в интервью PBS.

Страны Европы оплачивают американские поставки оружия Украине по механизму НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Программа была запущена в июле 2025 года по решению президента США Дональда Трампа и Марка Рютте. Первое военное оборудование в рамках программы PURL прибыло на Украину 18 сентября. СМИ писали, что ВСУ получили ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. В декабре Нидерланды выделили $290 млн на закупку оружия для Украины.