FT: США задерживают поставки оружия Европе из-за войны в Иране

США предупредили европейских союзников о задержках поставок оружия, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Это связано с тем, что США экстренно пытаются восполнить арсеналы, истощенные войной с Ираном.

По информации источников издания, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Прибалтики о срыве графиков передачи ракетных систем HIMARS и NASAMS. Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников, включая Японию и Южную Корею.

Как отмечает FT, союзникам и партнерам США, использующим NASAMS, относятся Тайвань, Норвегия, Финляндия, Испания, Нидерланды, Литва, Индонезия, Австралия, Венгрия, Украина, Дания, Катар и Оман. 14 партнеров США используют систему HIMARS. Среди них — Тайвань, Украина, Польша, Эстония, Австралия и ОАЭ. Нагрузка на арсеналы уже наносит ущерб Украине — поставки американского оружия Киеву сталкиваются с задержками с самого начала войны в Иране, заявил источник газеты.