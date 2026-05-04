Наставник «Локомотива» оценил волевую победу над «Авангардом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли гордится своей командой после победы в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 4 мая в Омске «Авангард» вел в матче со счетом 2:0. На последней минуте основного времени нападающий «Локомотива» Максим Шалунов с передач Александра Радулова с разницей в 20 секунд забил две шайбы. Наставник Боб Хартли назвал случившееся невероятным камбэком и удивительной игрой.

«Фантастическая концовка основного времени. Когда приехал в Ярославль, я видел, сколько характера не только в команде, но и во всей организации. Никто не вешал головы, все верили до конца. Шли вперед — и получилось забить важные голы и сравнять счет. Каждый из ребят показал отличный характер, командную игру. Я очень горжусь своей командой. Мы завоевали право играть в седьмом матче дома»,— прокомментировал наставник.

Победителя в матче определил второй овертайм. Как отметил главный тренер «Локомотива», важную роль сыграли физическая подготовка игроков и чемпионский опыт.

«Физическая подготовка не просела, и особенно во втором овертайме были хорошие скорости. Работа по ходу сезона над физическими кондициями дает о себе знать. Соперник начинает проседать, а мы добавляем. Каждая победа в Кубке дает опыт, но, чтобы до нее добраться, нужно проходить через очень много испытаний. Ребята молодцы, нашли путь к победе сегодня»,— отметил Боб Хартли.

Седьмой матч серии пройдет 6 мая в Ярославле. По итогам матча одна из команд выйдет в финал и продолжит борьбу за Кубок Гагарина. Боб Хартли считает, что сил игрокам дадут болельщики.

«Седьмая игра — это как коробка с сюрпризом. Открываешь, а что оттуда выскочит, неизвестно. Поэтому единственное, что знаем сейчас: наша арена будет греметь»,— сказал главный тренер.

Алла Чижова