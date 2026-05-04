Трамп пообещал «стереть с лица земли» Иран в случае атак на корабли США
Президент США Дональд Трамп пообещал «стереть иранцев с лица земли», если армия Ирана продолжит атаки на американские корабли. Об этом господин Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту.
«Иранцы будут "стерты с лица земли", если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках (операции.— “Ъ”) "Проект Свобода"»,— процитировал господина Трампа журналист в соцсети X.
4 мая началась операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Ее главная цель — вывести суда, застрявшие в морском коридоре после начала иранской блокады. На противодействие «Проекту Свобода» США ответят силой, говорил Дональд Трамп.
Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что пресек попытку военных кораблей США и Израиля пройти через Ормузский пролив. Как именно КСИР это сделал, пресс-служба не уточнила. По данным иранского Fars, ВС Ирана двумя ракетами ударили по американскому фрегату. США информацию о попадании иранских ракет по фрегату отрицают, сообщал Axios.