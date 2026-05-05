С малым размахом

Объем контрактов, заключенных госкомпаниями с субъектами малого и среднего предпринимательства, в первом квартале вырос более чем втрое в годовом сравнении — до 1,99 трлн руб. Фактически же проведенных за это время торгов в рамках действующей квоты для малого бизнеса было на порядок меньше — на сумму 215 млрд руб. (минус 5%). В нынешних экономических условиях рост объемов контрактов может привести к росту задолженности покупателей перед малым бизнесом — ее погашение, несмотря на усилия властей, идет темпами куда меньшими, чем наращивание закупок.

Общая сумма контрактов, заключенных госкомпаниями с представителями малого бизнеса по 223-ФЗ (регулирует закупки корпораций с госучастием), в первом квартале 2026 года выросла более чем втрое к такому же периоду 2025 года, следует из опубликованных Минфином данных. Напомним, с 2022 года госкомпании обязаны отдавать 25% своих закупок МСП (в том числе 20% — на спецторги, участвовать в которых может только малый бизнес). Сделано это было для того, чтобы после ужесточения санкций и в условиях экономической нестабильности гарантировать небольшим компаниям прогнозируемый рынок сбыта (см. “Ъ” от 14 июня 2024 года).

По данным Минфина, за январь—март 2026 года госкомпаниями было заключено 338 тыс. договоров с МСП на общую сумму 1,99 трлн руб. В первом квартале 2025 года цифры были заметно ниже: 183 тыс. договоров на 602 млрд руб. Таким образом, количество контрактов выросло на 85%, объем в деньгах — на 231% (на 62% и 204%, если учитывать только спецторги).

Извещений о проведении спецторгов в первом квартале было размещено порядка 139 тыс., что на 3% меньше, чем годом ранее. Впрочем, при сокращении количества их совокупная стоимость выросла на 25% — до 664,6 млрд руб. Фактически состоявшихся за январь—март спецторгов значительно меньше — 45,5 тыс. процедур на 215 млрд руб. (около трети размещенных извещений). В годовом выражении динамика здесь оказалась и вовсе отрицательной: в количественном выражении отмечается падение — на 27,5%, в денежном — на 5%. Одновременно с 19 тыс. до 33,2 тыс. увеличилось число расторгнутых с МСП контрактов.

В Корпорации МСП (она следит за выполнением обязательной квоты в 25% на заказы у малого бизнеса со стороны 11 тыс. крупнейших заказчиков) причины разрыва между количеством заключенных договоров и фактически проведенных закупок пояснять не стали. Там сообщили “Ъ”, что за первый квартал крупнейшими заказчиками заключено с субъектами МСП более 192 тыс. договоров на сумму более 1,5 трлн руб. В корпорации отметили, что в последнее время малый и средний бизнес стал активнее интегрироваться в кооперационные цепочки наиболее крупных российских госАО — структура закупок госзаказчиков у МСП продолжает трансформироваться в сторону промышленной продукции. Так, в первом квартале объем закупок продукции производственного назначения у малого бизнеса превысил 952 млрд руб., а наибольший объем договоров с субъектами МСП пришелся на продукцию обрабатывающих производств (586 млрд руб.).

В другой категории — в закупках непосредственно государства у бизнеса (по 44-ФЗ) — зафиксировано сокращение как количества заключенных с малым бизнесом контрактов (учитываются также социально ориентированные некоммерческие организации) — на 5,4% (до 524,6 тыс.), так и их совокупного денежного объема — на 7% (до 1,15 трлн руб.).

Рост объемов контрактов, заключенных госАО с МСП, в итоге может привести к росту задолженности покупателей перед малым бизнесом — проблема неплатежей со стороны заказчиков своим поставщикам в последнее время обострилась. Отдельные участники рынка связывали это со стремлением некоторых госкомпаний выгодно разместить средства, идущие на оплату по контрактам, под высокие процентные ставки на депозитах (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года). Ради решения этой проблемы в феврале текущего года был создан штаб по неплатежам с участием представителей Минэкономики, ЦБ, Федерального казначейства, ФАС, Корпорации МСП и деловых ассоциаций. Сообщалось, что благодаря предпринятым усилиям госзаказчики с февраля погасили задолженность перед МСП на 300 млн руб. Непогашенными оставались еще 3,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 апреля). Таким образом, погашение идет темпами куда меньшими, чем наращивание числа заключенных договоров.

Полина Попова