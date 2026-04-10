Госкомпании стали активнее расплачиваться с МСП-поставщиками

С середины февраля, когда прошло первое заседание штаба по проблеме неплатежей госкомпаний малому бизнесу, крупнейшие заказчики погасили более 300 млн руб. долга перед МСП. Об этом на состоявшемся 8 апреля втором заседании штаба сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. Поясним, кроме экономического ведомства, в комиссию по мониторингу неплатежей входят также представители ЦБ, Федерального казначейства, ФАС, Корпорации МСП и деловых ассоциаций.

За этот время по обязательствам перед МСП-поставщиками полностью расплатились девять крупных заказчиков из космической, авиационной и энергетической отраслей (внеся 35,9 млн руб.). Еще в 42 случаях удалось добиться выплат в общем объеме 64% от суммы долга. «Мы видим первую положительную тенденцию по погашению задолженности крупнейших заказчиков»,— отметил министр. Всего на сегодняшний день закрыты долги на 1,2 млрд руб. по 329 поданным малым бизнесом жалобам.

С 2022 года госкомпании и региональные заказчики обязаны отдавать 25% своих закупок МСП. Эта мера была введена для того, чтобы дать малым компаниям стабильный и прогнозируемый рынок сбыта. В 2025 году было заключено 947 тыс. таких контрактов на сумму 9,55 трлн руб., за последние пять лет объемы таких закупок значительно выросли (см. график).

Несмотря на произведенные погашения, острота проблемы неплатежей не снижается. Как уточнили “Ъ” в Минэкономики, с начала года в ведомство поступило 136 обращений от МСП по поводу долгов на 600 млн руб., непогашенными остаются 3,5 млрд руб. по 381 обращению.

В Минэкономики решать проблему предлагают включением в КPI топ-менеджмента госкомпаний показателей по соблюдению сроков оплаты по контрактам с МСП. Также обсуждалась возможность внедрения электронного актирования в закон о закупках компаний (223-ФЗ) по аналогии с законом о госзакупках (44-ФЗ).

Малый бизнес видит решение в ужесточении административной ответственности для госкомпаний-должников и в отстранении от работы ответственных за это должностных лиц. «Необходимо сделать так, чтобы задержка оплаты по контрактам была просто невыгодна и обременительна для заказчика»,— говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. От этого, отмечает он, зависит «жизнеспособность малых компаний».

Полина Попова