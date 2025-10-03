Долги просятся в KPI госкомпаний

Корпорация МСП предложит Белому дому учесть наличие долгов перед МСП при оценке эффективности руководства крупных госкомпаний. Мера направлена на минимизацию срывов сроков оплаты по исполненным договорам. Общая сумма только подтвержденного долга компаний с госучастием перед МСП превысила 7,7 млрд руб. При этом в корпорации признают, что «далеко не все МСП обращаются за помощью». Мнения о причинах накопления долгов госкомпаниями разделились: по одной версии, госАО и сами испытывают финансовые трудности, по другой — дело в привлекательных ставках по депозитам, превышающих штрафные санкции за срыв оплаты. С учетом того, что ранее МСП «подхватили» рынок и в том числе поставки госкомпаниям после ухода иностранных поставщиков, идея Корпорации МСП может быть и поддержана: в 2022 году правительство уже пересмотрело систему вознаграждения руководителей госкомпаний и привязало ее к выполнению ими ключевых показателей эффективности.

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич настаивает на том, чтобы правительство учитывало неплатежи госкомпаний контрагентам при расчете вознаграждения их руководителей

Корпорация МСП готовит проект поправок к правительственным директивам для госкомпаний, по которым в перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ) их руководителей могут включить пункт об отсутствии у госАО задолженностей перед МСП-поставщиками по исполненным контрактам. Проект планируется направить в Белый дом уже на предстоящей неделе. Об этом на конференции ФАС в сфере закупок сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Мера призвана способствовать минимизации случаев неоплаты по договоренностям со стороны госАО.

Поясним: от достижения КПЭ, включающих финансовые и отраслевые показатели организаций, зависит размер денежного вознаграждения топ-менеджеров госАО. В 2022 году такой механизм расчета оплаты труда был распространен на 117 компаний аппаратом Белого дома — в продолжение реформы, ограничившей размер зарплат руководства госкомпаний (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года).

Всего, отметил господин Исаевич, Корпорация МСП, которая рассматривает подобные обращения от малого и среднего бизнеса с 2016 года, получила около 840 жалоб на срыв сроков оплаты, а общая сумма официально подтвержденного долга госкомпаний перед «малыми» поставщиками превысила 7,7 млрд руб. (5,5 млрд руб. уже погашено).

Реальные цифры могут быть значительно больше: совокупный объем закупок госкомпаний у МСП составляет порядка 8 трлн руб. в год, и «далеко не все предприниматели при возникновении проблем с получением оплаты обращаются за помощью», подтвердили “Ъ” в пресс-службе Корпорации МСП: кто-то решает эти вопросы напрямую с контрагентами, а кто-то занимает «выжидательную позицию».

При этом даже названные цифры являются для МСП критическими и могут иметь серьезные последствия для компаний сектора, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. В то же время, по ее словам, правительству надо поддерживать и госкорпорации, чтобы те были в состоянии расплачиваться с малым бизнесом. Она напомнила, что вопрос о нарастании задолженностей крупных заказчиков перед МСП «Опора России» подняла еще год назад на координационном совете РСПП. Тогда Корпорация МСП и ФАС создали «Сервис 360°» для сбора обращений предпринимателей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Сизова также считает, что в ситуации с долгами госАО не должны становиться «крайними». «В наличии у госкомпаний уже должны быть доведенные до них бюджетные деньги. Ведь на деле нередко средства из госбюджета в планируемом изначально объеме по разным причинам в госкомпанию могут и не поступить»,— подчеркивает омбудсмен. В Корпорации МСП отметили, что наиболее распространенные случаи несвоевременной оплаты по контрактам с МСП — недостаточное финансирование и кассовые разрывы по договорам, где заказчик сам выступает как исполнитель.

Впрочем, причина неуплаты МСП по исполненным договорам может заключаться и в другом. Как сообщил “Ъ” координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов, в ассоциацию стало поступать больше жалоб от представителей бизнеса на преднамеренные срывы оплаты по контрактам со стороны госАО: «Мы все чаще получаем сведения от наших экспертов <...> что некоторые заказчики вместо уплаты причитающихся исполнителю средств по исполненному контракту предпочитают разместить такие средства на депозитах — выгода по процентам зачастую существенно превышает возможные расходы на пени и судебные издержки». Господин Панов отмечает, что в нынешней экономической ситуации задержки по срокам оплаты могут поставить компании сектора МСП на грань банкротства. Поэтому в «Деловой России» предложенные Корпорацией МСП меры поддерживают и предлагают, кроме того, создать по аналогии с реестром недобросовестных поставщиков реестр недобросовестных заказчиков, а также снижать последним кредитный рейтинг в случае регулярного неисполнения ими обязательств перед контрагентами.

Отметим, что проблему распространения неплатежей в экономике поднимал в недавнем отчете Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (см. “Ъ” от 26 сентября): в обрабатывающей промышленности рост объема кредиторской просрочки на девятый месяц после взлета ставки ЦБ ускорился до 37,2%. При этом в условиях санкций, напомним, госкомпании стали чаще закупать промышленную и высокотехнологичную продукцию именно у малых и средних предприятий (см. “Ъ” от 19 мая), да и в целом сектор стали привлекать к решению проблем госкомпаний с 2022 года, «выращивая» из них поставщиков для государственных нужд после ухода с российского рынка иностранных компаний. Поэтому вероятность, что правительство прислушается к жалобам «подставившего плечо» сектора, есть. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Полина Попова