ИНСИТИ девелопмент проведет капитальный ремонт ул. Командорской в Краснодаре

ИНСИТИ девелопмент выполнит капитальный ремонт улицы Командорской в Краснодаре. Работы проведут на участке длиной 750 метров, от ул. им. К. Россинского до пересечения с ул. им. Адмирала Пустошкина. Старт ремонта намечен на 15 мая, завершить планируется до конца сентября.

В ходе работ специалисты полностью заменят дорожное покрытие и основание автомобильной дороги. Также произведут локальный ямочный ремонт. Специалисты расчистят ливневые канализации, проведут локальный ремонт тротуаров и бордюров, обновят разметку на пешеходных переходах и проезжей части.

Работы пройдут в три этапа с последовательным ограничением дорожного движения. На первом этапе работы будут вестись на участке от ул. им. К. Россинского до ул. им. Адмирала Серебрякова. Далее — от ул. им. Адмирала Серебрякова до пересечения с Адмиралтейским бульваром. Третьим этапом отремонтируют участок от Адмиралтейского бульвара до бульвара им. Адмирала Пустошкина.

На первом и втором этапе ремонта движение транспорта будет организовано через парковку вдоль ул. Командорской, на пересечении с Адмиралтейским бульваром будет организован дополнительный разворот. На третьем этапе ограничения движения не будет.

