Меликов поможет новому врио главы Дагестана «вникнуть в дела»

Ушедший с поста главы Дагестана Сергей Меликов назвал врио главы региона Федора Щукина «порядочным человеком», который продолжит развивать республику. Он добавил, что хотел бы еще поработать в Дагестане, чтобы помочь господину Щукину «вникнуть в дела».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Меликов

«По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы,— написал господин Меликов в Telegram-канале.— По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать столько, сколько это потребуется».

Сегодня Сергей Меликов указом президента России Владимира Путина был отправлен в отставку. Такое решение глава государства анонсировал заранее — на совещании с представителями Дагестана 30 апреля. Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана с октября 2021 года. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края.