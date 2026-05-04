Глава Дагестана Меликов ушел в отставку

Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Указ подписал президент Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О грядущей смене руководства Дагестана глава государства заявил 30 апреля. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Владимир Путин поддержал его кандидатуру.

Сергей Меликов занимал пост главы Дагестана с октября 2021 года. До этого, с 2019 года, был членом Совета федерации от Ставропольского края.