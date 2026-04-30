Глава Дагестана Меликов перейдет на другую работу

Глава Дагестана Сергей Меликов покинет свой пост и перейдет на другую должность, заявил президент России Владимир Путин. Господин Меликов возглавляет республику с 2021 года.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У действующего главы республики Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше»,— сказал президент на встрече с представителями народного собрания республики.

Чем известен Сергей Меликов

Читать далее

В соответствии с особым порядком, установленным для Дагестана, кандидатуру главы региона выдвигает президент РФ, а окончательное решение принимают депутаты Народного собрания республики. Владимир Путин подчеркнул, что перед официальным представлением хотел бы услышать мнение самих дагестанских парламентариев и обсудить с ними возможные варианты.

Председатель Народного собрания предложил на пост главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Кандидатом на пост премьера республики председатель предложил замполпреда президента России в СКФО Магомеда Рамазанова. Президент поддержал обе кандидатуры.

