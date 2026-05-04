Паводок в Дагестане сорвал до 30% туров на май

В Дагестане после паводков отменили до 30% запланированных туров на ближайший период, сообщили в республиканском Минтуризма «Эксперту Юг». В ведомстве рассчитывают, что турпоток вернется к плановым показателям к концу мая и не пострадает в основной летний сезон.

Ситуация ударила по спросу на фоне двух волн наводнения, которые пришлись на конец марта и начало апреля. По официальным данным, стихия нанесла республике тяжелый ущерб: погибли не менее шести человек, были повреждены или разрушены свыше 7 тыс. домов, а в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Именно этот фон и спровоцировал волну отмен: часть туристов отложила поездки, а туроператоры стали осторожнее продавать ближайшие даты.

При этом власти подчеркивают, что ключевая инфраструктура региона работает штатно. Аэропорты, федеральные трассы, гостиницы и основные туристические объекты готовы принимать гостей, а значит, речь идет не о полном срыве сезона, а о краткосрочном проседании спроса. В минтуризма республики считают, что восстановлению потока помогут новые маршруты, благоустройство пляжей и смотровых площадок, а также ознакомительные туры для российских и зарубежных операторов.

Для Дагестана это чувствительный эпизод: регион в последние годы наращивал туристический поток и рассчитывал на сильный летний сезон. Теперь отрасли нужно быстро вернуть доверие рынка, иначе краткосрочный спад может затронуть не только майские бронирования, но и часть июньских продаж.

Станислав Маслаков