Высокий сезон в Сочи Парке начался с масштабной цирковой постановки

1 мая состоялось шоу «Код неРеальности», созданное специально для тематического парка командой Казанского государственного цирка и артистами легендарного Цирка Никулина

Уникальное представление объединило исконно русские сказочные мотивы и классику циркового искусства. Зрители увидели воздушных гимнастов на ремнях в образах Руслана и Людмилы, акробатов-разбойников на дорожке, клоунов-скоморохов, эквилибриста Кощея Бессмертного, дрессированных попугаев под руководством заморского принца, Бабу Ягу, которая мастерски жонглировала, а также завораживающие хореографические номера с эффектными декорациями.

Над постановкой работала команда ведущих профессионалов индустрии: главный режиссер Евгений Шевцов, двукратный лауреат премии «Режиссер года», главный балетмейстер — Ольга Полтарак, лаурет Thea Awards, режиссер клоунады — заслуженный артист Андрей Шарнин, а музыку написал композитор Дмитрий Кузнецов, лауреат премии «Мастер» в номинации «Композитор года».

Генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко: «Сочи Парк в пятый раз принимает на своей площадке ведущие цирковые коллективы страны и мира. Мы рады, что в этом году нам удалось посотрудничать с Казанским государственным цирком, а постановка «Код неРеальности» в первый же день заслужила восторженные отзывы и овации наших гостей».

Интерес гостей к цирку подтверждает цифра: в день премьеры на арене парка, вмещающей свыше 1600 зрителей, не было свободных мест, а в финале зрители всех возрастов стоя аплодировали артистам.

Цирковая феерия «Код неРеальности» будет проходить ежедневно, без выходных до 30 августа 2026 года. Посещение включено в стоимость единого входного билета в Сочи Парк, что позволяет гостям совмещать катание на аттракционах с просмотром зрелищной цирковой программы.

