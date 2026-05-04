Дагестане приостановили работу АЗС из-за нарушений безопасности

В Дагестане временно прекратили деятельность несколько автозаправочных станций (АЗС и АГЗС). Причиной послужили многочисленные обращения граждан и последовавшие за ними проверки. Об этом сообщили в ЦУР республики.

На большинстве объектов обнаружили нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, в том числе при реализации сжиженного углеводородного газа.

По итогам совещаний с участием представителей прокуратуры, МЧС и бизнеса было заявлено о необходимости найти баланс между обеспечением безопасности людей и недопущением сбоев в работе критической инфраструктуры региона.

Мария Хоперская