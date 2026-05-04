У основателя «Русагро» с активами в Черноземье могут изъять имущество на 14 млрд

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество и денежные средства на сумму более 14 млрд руб., принадлежащие основателю агрохолдинга «Русагро» (основные активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгороде) и экс-сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу и его родственникам. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на антикоррупционный иск Генпрокуратуры, который был подан в Хамовнический суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Надзорный орган утверждает, что в период с 2006 по 2014 год господин Мошкович использовал административный ресурс, чтобы получать преференции для группы компаний «Русагро», нарушая запрет на ведение бизнеса во время службы. Прокуратура также указывает на сокрытие владения офшорными структурами и неполное декларирование активов бизнесменом.

В иске фигурируют 469 млн акций ПАО «Группа «Русагро», зарегистрированных на Вадима Мошковича, его жену, племянника и других родственников, а также доли в уставных капиталах ряда коммерческих организаций. Надзор просит конфисковать недвижимость, земельные участки и денежные средства, включая более 10,2 млрд руб. на счетах бизнесмена и 3,7 млрд руб. на счетах его компании.

По данным «РИА Новости», суд арестовал 469,7 млн акций «Русагро» в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу.

Вадим Мошкович и гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года. По версии следствия, в 2018 году господа Мошкович и Басов приобрели 85% акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по заниженной стоимости, после чего «Русагро» обязалась погасить долги компании и привлечь дополнительные инвестиции.

Следствие полагает, что руководители «Русагро» получили активы на 47 млрд руб., но не выполнили взятые обязательства перед «Солнечными продуктами». В апреле суд уже арестовал активы по делу на сумму более 6,7 млрд руб. Из арестованного имущества Вадиму Мошковичу принадлежат активы на 3 млрд руб.