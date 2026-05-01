У основателя «Русагро» с активами в Черноземье потребовали изъять имущество

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество основателя агрохолдинга «Русагро» (основные активы расположены в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгородской области) Вадима Мошковича и бывшего гендиректора группы компаний Максима Басова. Соответствующий иск поступил в Хамовнический районный суд Москвы, следует из картотеки суда. Беседа по делу назначена на 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В качестве ответчиков в иске также фигурируют супруга господина Мошковича Наталья Быковская, три физических лица и две компании. Основатель ГК и ее гендиректор были арестованы в марте 2025 года. По версии следствия, в 2018 году господа Мошкович и Басов приобрели 85% акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по заниженной стоимости, после чего «Русагро» обязалась погасить долги компании и привлечь дополнительные инвестиции.

Следствие полагает, что руководители «Русагро» получили активы на 47 млрд руб., но не выполнили взятые обязательства перед «Солнечными продуктами». В апреле суд уже арестовал активы по делу на сумму более 6,7 млрд руб. Из арестованного имущества Вадиму Мошковичу принадлежат активы на 3 млрд руб.

В конце мая 2025 года господин Мошкович попал под еще одно уголовное дело — о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, в 2019 году состоялась передача чиновнику охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Вознаграждение якобы предназначалось за общее покровительство.

Егор Якимов