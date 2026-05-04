Генпрокуратура потребовала изъять у Мошковича имущество на полтриллиона рублей

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акций группы компании «Русагро», принадлежащие бывшем сенатору от Белгородской области и основателю компании Вадиму Мошковичу и его родственникам, а также денежные средства на сумму более 14 млрд рублей, следует из антикоррупционного иска Генпрокуратуры, поданного в Хамовнический суд Москвы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Надзор утверждает, что, попав во власть, господин Мошкович в 2006–2014 годах использовал «политический и административный ресурс» для покровительства своих структур и предоставления им различных преференций. Вопреки установленным запретам он продолжил владеть и управлять ГК «Русагро», в которую по состоянию на 2006 год входили 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов, 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Кроме того, по данным прокуратуры, господин Мошкович не декларировал достоверно полный состава подконтрольных ему предприятий, а также не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, которые использовались, в частности, для «вывода капитала за рубеж».

Надзор просит обратить в доход государства 469 млн акций ПАО «Группа «Русагро» (сама компания оценивается более чем в 550 млрд руб.), зарегистрированные на господина Мошковича, а также бумаги, оформленные на его жену Наталию Быковскую, племянника бизнесмена Сергея Трибунского, супругу последнего Луизу Площанскую, почти 73 млн акций, собственником которых числится Максим Басов и еще более 24 млн акций, зарегистрированных на ООО "Производственно-коммерческая фирма «Профит».

Прокуратура также просит конфисковать доли ответчиков в уставных капиталах коммерческих организаций (ООО «Финансовый Ресурс», ООО «Бондарский Сыродельный Завод», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Геомирагро»), жилые и нежилые помещения, земельные участки и денежные средства — как изъятые в ходе обыска по уголовному делу господ Московича и Басова, так и размещенные на счетах в банках. При обысках у бизнесмена были найдены наличность в сумме 29,3 млн руб., $1,8 млн и €1,6 млн. А на счетах создателя «Русагро» размещено более 10,2 млрд руб., еще 3,7 млрд руб. хранились на счетах ООО «Финансовый Ресурс».

Основатель ГК «Русагро» Вадим Мошкович, а также бывший гендиректор компании и Максим Басов находятся под стражей с марта 2025 года. Им, в частности, вменяют хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) акций холдинга «Солнечные продукты». Свою вину они отрицают. Господин Басов также проходит соответчиком по иску Генпрокуратуры.

Мария Локотецкая