Трем регионам Сибири спишут долги по бюджетным кредитам на 21,6 млрд рублей
Правительство РФ приняло решение списать трем регионам Сибирского федерального округа задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 21,6 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, Кемеровской области спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере 15,8 млрд руб., Омской области — 3,3 млрд руб., Томской области — 2,5 млрд руб.
Всего в документе указан 21 регион. Среди них, в том числе, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Воронежская, Калининградская, Магаданская, Нижегородская, Пензенская, Псковская, Самарская, Ярославская области, а также Ненецкий автономный округ. Общая сумма списания по бюджетным кредитам составит более 114 млрд руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года правительство РФ списало 2,1 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам Омской области. В июле того же года региону списали еще 4,46 млрд руб.