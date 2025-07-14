Правительство РФ списало трем регионам Сибири более 5,4 млрд руб. задолженности

Три региона Сибирского федерального округа получили возможность списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, сумма списаний в Омской области составила 4,46 млрд руб., в Республиках Тыва и Алтай — 666,4 млн и 282,9 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Всего в перечень вошли 25 регионов РФ. В общей сложности сумма списаний по ним превысила 42,7 млрд руб.

«Средства, оставшиеся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно отразится на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, социальной сфере»,— приводит пресс-служба правительства РФ слова главы правительства Михаила Мишустина.

В феврале этого года, по поручению президента Владимира Путина, были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов. Теперь по ним можно списать две трети долгов, если ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.

По данным Минфина, общий объем госдолга регионов СФО на начало 2025 года составлял 418,56 млрд руб., из которых на бюджетные кредиты приходилось 296,33 млрд руб.

Александра Стрелкова