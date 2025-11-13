Двум регионам Сибири списали долги по бюджетным кредитам

Правительство РФ списало 2,1 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам Омской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего с начала 2025 года федеральные власти освободили регион от выплаты более 9,4 млрд руб. Кроме того, правительство России списало Хакасии более 857 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам. В августе этого года республике закрыли выплаты на 765,6 млн руб.

Согласно документу, всего долги спишут 15 субъектам на общую сумму 27,9 млрд руб. Среди них, в том числе, Дагестан, Чечня, Карелия, Забайкальский и Ставропольский края, Ивановская, Калининградская, Псковская, Смоленская области.

«Освободившиеся средства субъекты РФ могут направить на улучшение инфраструктуры, сферы ЖКХ, закупку общественного транспорта, а также на переселение граждан из аварийного жилья. Такими инструментами в текущем году воспользовались уже больше половины российских субъектов, что позволило оставить на местах почти 200 млрд руб.»,— сказал премьер-министр на заседании (цитата по сайту правительства).

Александра Стрелкова