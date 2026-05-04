Запрет на посещение горы Мунку-Сардык в Бурятии продлили до 11 мая

Запрет на восхождение на высочайшую вершину Восточных Саян, гору Мунку-Сардык в Бурятии, продлен до 11 мая. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, мера обусловлена сохраняющейся лавинной опасностью. Ведомство призвало граждан воздержаться от походов в горы, соблюдать правила безопасности при нахождении в лавиноопасных зонах, а также при движении по автодорогам вдоль горных массивов.

Запрет на посещение района горы Мунку-Сардык ввели 25 апреля текущего года. В Окинском районе, где расположена вершина, объявлен режим ЧС. Там также организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допускать в зону туристов. Предполагалось, что запрет будет действовать до конца апреля.

21 апреля при спуске с пика Мунку-Сардык погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. Под арест по уголовному делу взяли директора турфирмы, организовавшей восхождение, его заместителя и гида-инструктора.

24 апреля на перевале 26-го Партийного съезда снежная лавина накрыла группу из семи человек. Трое из них погибли. После этого федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» отменила запланированный на 1–4 мая Всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Он должен был пройти у подножия одноименной вершины.

Влад Никифоров, Иркутск