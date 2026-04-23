Арестованы трое обвиняемых в гибели туристов в Бурятии

Тункинский районный суд Бурятии по ходатайству следствия избрал меру пресечения трем жителям Красноярска, организовавшим восхождение группы туристов на вершину горы Мунку-Сардык. При восхождении погибли три человека. Обвиняемые взяты под стражу на два месяца, сообщила прокуратура республики.

Ранее сегодня следователи СКР по Республике Бурятия предъявили обвинения фигурантам уголовного дела. Их считают виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По делу проходят директор турфирмы, его заместитель и гид-инструктор.

Две женщины и мужчина погибли при спуске с пика Мунку-Сардык (высота около 3,5 тыс. м). Они входили в группу из 15 человек из Красноярска, которая вышла на маршрут 18 апреля. Погибшие, предварительно, шли в одной связке и были замыкающими. На их телах обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. Операция по эвакуации тел с высоты около 3 тыс. м проводилась 21 и 22 апреля в условиях сильного ветра и метели.

Влад Никифоров, Иркутск