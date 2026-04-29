В Бурятии продлили запрет на восхождение на гору Мунку-Сардык после гибели туристов

Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о продлении запрета на восхождение на гору Мунку-Сардык до 4 мая. Он также сообщил, что в Окинском районе сохраняется режим ЧС, организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допускать в зону туристов.

«Друзья, берегите себя. Видите, какая в этом году лавинная активность»,— заявил господин Цыденов в своих социальных сетях, уточнив, что в зоне ЧС повышены требования к безопасности во всех муниципалитетах и на предприятиях.

21 апреля при спуске с пика Мунку-Сардык погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. Под арест по уголовному делу были помещены директор турфирмы, организовавшей восхождение, его заместитель и гид-инструктор. А 24 апреля снежная лавина накрыла группу из семи человек при подъеме на перевал 26-го Партийного съезда

После этого федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» отменила запланированный на 1–4 мая всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Он должен был пройти у подножия одноименной вершины.

