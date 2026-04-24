СКР начал проверку из-за схода лавины на альпинистов в Бурятии

Следственными органами СКР по Республике Бурятия проводится доследственная проверка после схода снежной лавины на четверых альпинистов в горах Восточного Саяна на перевале 26-го Партийного съезда.

По предварительным данным, незарегистрированная в МЧС группа из семи человек 21 апреля совершала восхождение на пик Конституции через перевал 26-го Партийного съезда. На перевале на группу сошла лавина. Трое альпинистов остались в стороне от схода основной снежной массы, получили травмы, но смогли по рации связаться со спасателями. Остальные члены группы, предположительно, остаются под сошедшей лавиной.

Как уточняется в сообщении агентства ГО и ЧС республики, на месте происшествия уже находятся 12 спасателей. В поиске также участвуют шестеро добровольцев. Кроме того, к месту происшествия отправлен еще один отряд из пяти человек, которому понадобится не менее шести часов пути.

Перевал, с которого сошла лавина, находится в одной горной системе с вершиной Мунку-Сардык, где ранее погибли трое туристов из Красноярска. 23 апреля решением суда были арестованы директор турфирмы, его заместитель и гид-инструктор, организовавшие поход. Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследуется соответствующее уголовное дело.

Влад Никифоров, Иркутск