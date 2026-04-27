В Бурятии отменили горный фестиваль «Мунку-Сардык» после гибели семи туристов

Федерация экстремальных видов спорта и путешествий «Байкальский экстрим» отменила запланированный на 1–4 мая всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык». Он должен был пройти у подножия одноименной вершины. В 2025 году фестиваль, проводящийся последние 15 лет, собрал около 1,5 тыс. альпинистов со всей России.

В сообщении организаторов отмечается, что на решение об отмене повлияли «ряд произошедших несчастных случаев, сложная снежно-ледовая обстановка в районе» и другие факторы. «Мы понимаем, как многие из вас ждали фестиваля, готовились к нему, строили планы. Сейчас не время для массового сбора на вершине»,— написано в заявлении.

В Окинском районе Бурятии в настоящее время действует режим ЧС. До конца апреля доступ в район закрыт для туристов. Решение было принято властями республики после того, как вблизи пика Мунку-Сардык произошло две трагедии.

21 апреля при спуске с пика Мунку-Сардык погибли две женщины и мужчина, входившие в состав тургруппы из Красноярска. Под арест по уголовному делу были помещены директор турфирмы, организовавшей восхождение, его заместитель и гид-инструктор.

24 апреля группа туристов из Иркутской области попала под лавину при восхождении в районе Мунку-Сардык. Погибли три человека, тело четвертого еще не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Влад Никифоров, Иркутск