Miracleon повысил заработную плату сотрудникам с 1 мая

Курорт Miracleon, один из крупнейших всесезонных СПА-курортов на юге России, объявил о ежегодном повышении заработных плат сотрудников на 10% с 1 мая 2026 года. Решение принято в рамках долгосрочной стратегии устойчивого развития и поддержки команды как ключевого актива курорта.

Курорт Miracleon, входящий в тройку лучших работодателей Краснодарского края по версии hh.ru, последовательно инвестирует не только в инфраструктуру, но и в развитие персонала. В курорте действует система внутреннего обучения и наставничества, регулярная аттестация сотрудников и программы повышения квалификации. Особое внимание уделяется карьерному росту: многие управленческие позиции закрываются за счет внутренних кандидатов.

За восемь лет существования проект прошел путь от одного отеля до масштабного курортного кластера международного уровня: сегодня в его составе семь отелей 4* и 5*, более 2 800 номеров, развитая инфраструктура отдыха и оздоровления, а также команда, насчитывающая порядка 3 000 сотрудников.

«Мы строим не просто курорт, а устойчивую экосистему, в которой человек чувствует ценность своей работы и видит перспективу. Повышение заработной платы — это не разовая мера, а часть нашей философии уважения к команде. Именно люди формируют тот уровень сервиса, за которым к нам возвращаются гости»,— отметил инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев.

Сегодня Miracleon остается одним из крупнейших работодателей в туристической отрасли региона, обеспечивая стабильную занятость как в высокий сезон, так и в межсезонье. Курорт задал новый стандарт для региона, первым представив в Анапе международный бренд Mövenpick, и уже в этом году открыл первый в России отель под брендом Dusit Thani.

Развитие курорта продолжается: до конца 2026 года откроет свои двери отель Miracleon Thalanea Ultra All Inclusive & SPA Anapa 4*, параллельно ведется строительство крупного отельного комплекса 5* с аквапарком, а также первого в курорте отеля формата 18+.

Повышение заработной платы является очередным шагом в укреплении позиции Miracleon как надежного работодателя и одного из лидеров индустрии гостеприимства в России.

