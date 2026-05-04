Константин Кесов: «"Ромиосини" — греческий культурный мост Кубани»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 23 апреля провели очередной бизнес-завтрак. Главным героем встречи на этот раз стал общественный деятель, предприниматель, руководитель Краснодарской городской общественной организации «Ромиосини» Константин Кесов. Резидентам и гостям клуба он рассказал, какую роль в общественной и экономической жизни юга России играет греческая диаспора, сколько ее представителей проживает на Кубани и в чем заключается миссия греческого культурного центра.

Фото: Михаил Брайко

Одним из ключевых центров консолидации греков на Кубани выступает Краснодарская городская общественная организация — греческая национально-культурная автономия «Ромиосини». Константин Кесов возглавляет организацию последние шесть лет. Под его руководством «Ромиосини» укрепила свои позиции как значимый институт межкультурного взаимодействия. Деятельность автономии направлена не только на поддержку внутриобщинной жизни, но и на развитие диалога с другими национальными объединениями, органами власти и международными партнерами. Созданная в 2020 году как преемница более ранних объединений, она стала современной платформой для сохранения идентичности и развития международных связей — культурных, образовательных, деловых.

Как отметил господин Кесов, греческая диаспора традиционно играет заметную роль в общественной и экономической жизни юга России: греческому присутствию на кубанской земле уже более 2,5 тыс. лет. В России проживает около 200 тыс. греков, при этом исторически их численность была значительно выше. Основные центры расселения — южные регионы, включая Краснодарский и Ставропольский края.

По словам спикера, Краснодарский край традиционно является одним из ключевых регионов проживания греков: здесь находится около 30 тыс. представителей диаспоры, что делает ее заметной частью многонациональной структуры Кубани. В целом регион объединяет более 100 национальностей, формируя среду для культурного взаимодействия.

Гости и резиденты клуба интересовались работой национально-культурной автономии «Ромиосини»
Фото: Михаил Брайко

Как рассказал Константин Кесов, ключевая миссия греческого культурного центра — сохранение и развитие греческой культуры, языка и традиций. Организация проводит образовательные программы, языковые курсы, культурные мероприятия, фестивали и мастер-классы, способствующие передаче наследия новым поколениям.

Особое внимание уделяется работе с молодежью: танцевальные коллективы, творческие студии и образовательные инициативы позволяют не только сохранить национальную идентичность, но и сделать ее частью современной городской культуры.

Отдельно спикер бизнес-завтрака отметил новый дом греческого культурного центра в Краснодаре по улице Коммунаров, 84 — фактически возвращенный к жизни старинный особняк с ярким архитектурным обликом и огромным муралом. Все это стало возможно исключительно благодаря меценатам и благотворителям, пожертвованиям членов греческой автономии «Ромиосини».

При этом деятельность организации выходит за рамки культурной повестки. Организация активно участвует в развитии образовательных и предпринимательских связей с Грецией, формируя каналы сотрудничества в сфере бизнеса, туризма и гуманитарных проектов. По словам Константина Кесова, такой подход отражает современную роль диаспорных институтов: они становятся не только хранителями традиций, но и драйверами международного взаимодействия.

Константин Кесов — общественный деятель, предприниматель, руководитель Краснодарской городской общественной организации «Ромиосини»; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, доктор экономических наук, профессор

Фото: Михаил Брайко

«Через культурную дипломатию и деловые контакты "Ромиосини" способствует укреплению связей между Россией и Грецией, создавая новые возможности для обмена знаниями и инвестициями. Это не просто общественная организация, а динамично развивающийся центр притяжения, который объединяет людей вокруг идеи сохранения культурного наследия и открытого диалога»,— резюмировал Константин Кесов в финале встречи.

Как отметил спикер, в условиях глобализации именно такие структуры формируют устойчивые культурные мосты между странами. Для Краснодарского края как одного из самых многонациональных регионов России развитие подобных инициатив становится важным фактором социальной стабильности и международного сотрудничества.

