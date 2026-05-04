Из Ростовской области в Абхазию направили 8,7 тонн молочной продукции

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 20 по 24 апреля 2026 года провело досмотр и оформление партии готовой молочной продукции общей массой 8,7 тонн. Товар предназначался для последующего экспорта в Абхазию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтверждены результатами лабораторных исследований.

Мониторинг данных ФГИС ВетИС компонент Меркурий в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявил нарушений.

Мария Хоперская