Кисловодск получит 50 млрд рублей инвестиций на развитие проекта экокурорта

По итогам Кавказского инвестиционного форума, прошедшего на Кавказских минеральных водах, Кисловодск заключил несколько соглашений о создании здравницы нового образца «Мед Резорт» в районе поселка Левоберезовского. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своих соцсетях.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Концепция экокурорта «Мед Эстейт», как следует из сообщения, предполагает освоение свыше 1 тыс. га природной территории и формирование более 3 тыс. единиц номерного фонда и апартаментов в парк-отелях и глэмпингах. Отмечается, что объекты размещения будут расположены за городом в естественной природной среде, объединяя парковое пространство, комплексное благоустройство и премиальные места отдыха с полным спектром санаторно-курортных услуг.

По оценкам властей, общая сумма частных инвестиций составит до 50 млрд руб. В администрации подчеркнули, что развитие курортной инфраструктуры является приоритетом для города, исторически связанного с лечением, отдыхом и санаторной школой. Одно новое современное место размещения создает более семи рабочих мест в смежных отраслях, отметили в администрации.

Константин Соловьев