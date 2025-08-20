Затонувший буксир «Капитан Ушаков» достанут из воды в течение трех месяцев

Буксир «Капитан Ушаков», затонувший 9 августа у причала БЗ-8 в акватории Большого порта Санкт Петербург, должны достать из воды в течение трех месяцев. Об этом распорядился капитан порта Александр Волков.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Выполнить работы должен будет собственник судна — ПАО «Ярославский судостроительный завод». Необходимую для поднятия «Капитана Ушакова» документацию руководство порта требует предоставить для согласования не позднее 30 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту затопления буксира «Капитан Ушаков» в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Артемий Чулков