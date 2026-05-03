Волонтеры продолжают поиск пропавшей в Туапсе после атаки БПЛА девочки

Больше двух недель в Туапсе ищут 14-летнюю Валерию Б., пропавшую после массированной атаки беспилотников ВСУ 16 апреля. Как утверждают в благотворительном фонде «Ратиборец», чьи волонтеры с первых дней участвуют в поисках, к розыску ребенка подключились сотрудники полиции и Следкома. Однако в пресс-службе регионального ГУ МВД эту информацию оставили без комментариев. В СУ СКР по краю на запрос «Ъ-Кубань» пока не ответили.

«Благодаря усилиям участников БФ “Ратиборец” и присоединившимся волонтерам, которые не жалея своих сил и здоровья, без сна и отдыха, в непогоду, прочесывали лесной массив, заброшенные здания, искали Валерию Б., благодаря неравнодушным людям, которые поддерживали эти начинания на просторах интернета, мы общими усилиями добились главного! Валерия уже не числится погибшей, и к поискам официально подключились сотрудники МВД, уголовного розыска, СК. Также не оставляют поиски и волонтеры-добровольцы»,— говорится в сообщении фонда, опубликованном в соцсетях.

Напомним, подросток пропала в Туапсе 16 апреля в ходе массированной атаки беспилотников ВСУ на город. Один из дронов полностью разрушил дом, в котором проживала девочка. Первоначально ее сочли погибшей, однако родители неоднократно заявляли, что ни тело, ни останки ребенка обнаружены не были.

18 апреля начальник управления ГО и ЧС Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что обломки дома перебирали трижды за два дня, но тело подростка так и не нашли. В тот же день разбор завалов был безрезультатно завершен. Тем не менее, учитывая, что комната девочки оказалась полностью разрушена и выжжена, ее признали погибшей.

В конце апреля волонтеры фонда «Ратиборец» заявили, что, по предварительным данным, 14-летнюю девочку видели живой в лесном массиве. Сообщалось, что она оттолкнула одного из участников поисков и скрылась. В этой информации усомнился депутат городской Думы Краснодара Сергей Климов, участвующий в поисковой операции. «Надежда во мне говорит — дай бог, чтобы девочка нашлась! 14-летняя девочка, весом в 40 кг, 17 дней скрывается в лесах после попадания БПЛА в ее комнату. На улице холодно и дожди, еду найти невероятно сложно, все с камерами и телефонами, и ни разу ее никто не заснял, чтобы доподлинно подтвердить, что она жива», — написал Сергей Климов.

Наталья Решетняк