Бастрыкин затребовал доклад о ранении школьника из пневматики в Сочи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству краевого управления СК представить доклад по факту ранения несовершеннолетнего из пневматического оружия в Сочи. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел в Центральном районе города-курорта. В социальных медиа была выявлена публикация о том, что местный житель произвел выстрел из пневматической винтовки в сторону подростка рядом с одной из школ. В результате несовершеннолетнему причинены телесные повреждения.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о всех установленных обстоятельствах произошедшего.

На контроле центрального аппарата СК России находятся сроки и полнота проведения необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и причастных лиц.

Наталья Решетняк