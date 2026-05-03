Бастрыкин затребовал доклад по делу о ранении подростка из пневматики в Сочи

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад по факту ранения несовершеннолетнего из пневматического оружия в городе Сочи.

Как сообщили в информационном центре СК России, в социальных медиа была выявлена публикация, согласно которой рядом с одной из школ курортного города местный житель произвел выстрел из пневматики в подростка, причинив ему телесные повреждения.

По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах произошедшего. На контроле центрального аппарата ведомства находятся сроки и полнота проведения всех необходимых следственных действий.

Наталья Решетняк