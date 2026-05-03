В Туапсе вывезено более 15 тыс. кубометров мазута с начала ликвидации разлива

Ликвидация разлива нефтепродуктов продолжается в Туапсинском муниципальном округе, сообщают в оперштабе региона. С начала работ собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Только за минувшие сутки с территории вывезено 1 620 кубометров отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

В ликвидации последствий разлива задействована группировка численностью порядка 750 человек и 65 единиц техники. К работам привлечены специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС», сотрудники администраций, предприятий муниципалитетов и добровольцы. Очистка территории ведется в круглосуточном режиме.

Параллельно в самом Туапсе организована уборка общественных пространств. Волонтеры и местные жители вывозят мусор с улиц, дворов, парков и спортивных площадок.

Наталья Решетняк