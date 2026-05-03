Высота волн у Анапы достигнет 3,5 метра

Высота волн у побережья Анапы и Темрюкского района достигнет 3,5 метра при штормовом ветре до 25 м/с, сообщили в Росгидромете.

Согласно прогнозу, во второй половине ночи 4 мая ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с. В утренние и дневные часы 4 мая в акватории сохранится значительное волнение: высота волн составит от полутора до трех с половиной метров, что представляет опасность для судоходства.

В Росгидромете уточнили, что штормовая погода создает серьезные риски для морской инфраструктуры. Основные угрозы связаны с повреждением причальных сооружений и авариями на морских судах в условиях высоких волн. Кроме того, не исключается потеря устойчивости портовых кранов, обрыв линий электропередачи и разрушение кровель.

«В связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, включая затруднение работы морского порта и нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения», — подчеркнули в ведомстве.

Жителей и гостей побережья призывают соблюдать осторожность, не выходить в море и не приближаться к причалам во время шторма.

Наталья Решетняк