В Дагестане без транспортного сообщения остались 14 населенных пунктов

Обвал грунта привел к временному закрытию автомобильной дороги местного значения «Кина—Гермец» в Рутульском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Без транспортного сообщения остались 14 населенных пунктов. Объездной дороги нет.

Движение автотранспорта приостановлено из-за обвала верхового откоса. В списке отрезанных от дороги сел значатся Микик, Гелмец, Курдул, Хиях, Цахур, Согют, Муслах, Мишлеш, Корш, Дженых, Отдал, Колял, Мухах и Кусур. К работам по расчистке привлекли одну единицу спецтехники.

Мария Хоперская