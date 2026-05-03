Винодельня «Мысхако» по итогам 2025 года вдвое увеличила чистую прибыль

Чистая прибыль винодельни «Мысхако» (Новороссийск) по итогам 2025 года выросла более чем в два раза и составила 548,4 млн руб. Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовых результатах компании, размещенного в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Выручка предприятия за отчетный период достигла 1,7 млрд руб., что на 300 млн руб. превышает результат 2024 года (1,4 млрд руб.).

ООО «Мысхако» — одно из крупнейших винодельческих хозяйств на юге России, расположенное в Новороссийске. Основным видом деятельности является производство вина из винограда. Генеральным директором компании указан Сергей Дубовик. Бенефициаром является бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков.

В апреле 2024 года стало известно, что Генеральная прокуратура РФ обвинила господина Сидюкова в нарушении аникоррупционного законодательства. По данным надзорного органа, пишет ТАСС, Алексей Сидюков за время нелегальной совместной деятельности с экс-вице-губернатором региона Андреем Коробкой сформировал активы, совокупная стоимость которых достигает 62,5 млрд руб. Часть из них входит в агрохолдинг, ежегодная выручка которого составляет около 9 млрд руб.

«Так, Сидюков сформировал активы совокупной стоимостью 62,5 млрд руб.: из них 628 земельных участков на 5,6 тыс. га, 102 здания общей площадью более 63 тыс. кв. м, 17 помещений — более 2 тыс. кв. м, 29 сооружений и 51 коммерческое общество. Часть из них образует агрохолдинг "Кубаньзернопродукт", размер активов составляет 7,8 млрд руб., а ежегодная выручка — порядка 9 млрд руб. Другие [активы] входят в группу строительной компании "Семья", их имущество оценивается в 24 млрд руб.»,— цитирует агентство представителя Генпрокуратуры.

Генпрокуратура подала в суд антикоррупционный иск об обращении в доход РФ имущества Алексея Сидюкова.