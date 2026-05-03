Участница команды КВН «Утомленные солнцем» погибла в ДТП в Сочи

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко трагически погибла в Сочи, сообщается в официальном канале Международного союза КВН.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко — яркая, талантливая участница команды "Утомленные солнцем". Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку»,— говорится в сообщении.

В Международном союзе КВН выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшей.

В соцсетях появилась информация, что Елена Рыбалко погибла в ДТП в Адлерском районе Сочи.

По данным Госавтоинспекции города, авария произошла 1 мая около 22:00 мск. Водитель автомобиля Toyota Colub, двигаясь со стороны улицы Зеленая в направлении улицы Геленжикская, совершил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения. Как уточнили в ГИБДД, женщина переходила проезжую часть вне установленного для перехода места. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Прибывшие на место медики скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.

Обстоятельства и точные причины ДТП выясняются.

Наталья Решетняк