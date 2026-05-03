Глава Туапсе пообещал очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня

Пляжная зона в Туапсе будет полностью очищена от нефтепродуктов к 1 июня, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире программы «Соловьев Live».

«Пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — заявил господин Бойко.

По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 км. Большинство пляжей уже готовы принимать отдыхающих. В самом городе, как уточнил глава, оперативно удалено около 95% загрязнений, отдельные зоны локального загрязнения могут сохраняться на необорудованных («диких») пляжах. Информацию о таких выбросах власти муниципалитета получают от местных жителей.

По данным властей, возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее после ночной атаки БПЛА 1 мая, полностью ликвидировано. Эта атака стала четвертой с середины апреля — предыдущие удары фиксировались 16, 20 и 28 апреля. В результате атак произошли возгорания на НПЗ и разлив нефтепродуктов.

28 апреля в Туапсинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Наталья Решетняк